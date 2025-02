Arbeiterin atmete in Vomp Pulver ein und erlitt Atemnot

Zu einem ungewöhnlichen Arbeitsunfall kam es am Montag in Vomp bei Schwaz: Eine 34-jährige Mitarbeiterin öffnete in einem Verteilerzentrum ein beschädigtes Paket und atmete das darin befindliche Pulver ein. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um Reinigungsmittel, das war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht bekannt.