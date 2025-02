Pkw-Lenker fuhr in Innsbruck Fußgänger an, 20-Jähriger verletzt

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht sucht die Polizei in Innsbruck am Montag nach Zeugen. Gegen 12.30 Uhr wurde ein 20-jähriger Österreicher von einem silbernen Skoda angefahren, als er die Innerkoflerstraße auf Höhe des Fußballplatzes überqueren wollte. Er verletzte sich dabei am Bein.