Schwieriger Einsatz: Feuerwehr Ladis musste Brand in schwer erreichbarem Waldstück löschen

In Ladis kam es am Montag zu einem Waldbrand. Der Löscheinsatz war für die Feuerwehr eine große Herausforderung, da das Waldstück nur mit Skidoo und Quad erreicht werden konnte.

Am Montagvormittag führte ein 35-jähriger Österreicher in Ladis, im Bereich Neuegg, in einem Waldgebiet Aufräumarbeiten durch. Er schnitt mit einer Kettensäge Gebüsch und kleinere Bäume um und wollte so die Aussicht eines Hochstandes verbessern. In der Mittagszeit unterbrach er die Arbeit, fuhr ins Tal und stellte bei der Rückkehr Flammen fest.