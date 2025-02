61-jährige Tirolerin um über 10.000 Euro betrogen, auch 43-Jährige tappte in Internet-Falle

In Tirol kam es in den vergangenen Tagen zu zwei schweren Betrugsfällen, bei denen den Opfern hohe Summen Geld abgeknöpft wurden.

Anfang Februar 2025 wurde eine 61-jährige Österreicherin in Innsbruck zum Opfer eines Internetbetrügers. Zunächst wurde sie von einer unbekannten Person über eine Social Media Plattform angeschrieben und zur Investierung in Kryptowährung überredet.

Die Frau schickte auf dem Postwege einen unteren fünfstelligen Eurobetrag an eine angegebene Adresse in Wien. Danach konnte sie keinen Kontakt mehr herstellen und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Am 24. Februar 2025 kam es dann zu einem weiteren Vorfall von Internetbetrug. Dabei erhielt eine 43-jährige Österreicherin – ebenfalls in Innsbruck – ein E-Mail eines angeblichen Geldinstitutes, in der sie aufgefordert wurde, ihre Daten zu aktualisieren.