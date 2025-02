Experte: Ohne Brandmauer droht Ende der Demokratie

"Die Wähler wollen, dass ihre Partei regiert", sagte der Salzburger Populismusforscher. Daher halte ein "Jetzt-erst-Recht-Effekt" bei rechtspopulistischen Parteien vielleicht über eine Wahlperiode an, nicht aber länger, verwies er auf das Beispiel des seit mehreren Jahrzehnten von der Regierungsmacht ausgeschlossenen Vlaams Belang (VB) in Belgien. Durch die Brandmauer könne man solchen Parteien Wähler entziehen, die in der Folge moderatere Parteien wählen.

In Deutschland gebe es mehr Erfahrungen mit Koalitionen, wobei in der Regel nur eine der beiden Regierungsparteien bei der folgenden Wahl "abgestraft" werde. Heinisch erwartet, dass Union und SPD nach der Bundestagswahl zusammenfinden werden, auch wenn sich die Sozialdemokraten nach ihrem historischen Wahldebakel etwas zieren dürften. Das Chaos werde sich "in Grenzen halten", so Heinisch. Allerdings müssten die künftigen Regierungspartner in ihrer Zusammenarbeit "alles vermeiden, was nach der Ampel aussieht", sagte er mit Blick auf die chaotische Dreier-Regierung aus SPD, Grünen und FDP.