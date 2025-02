Junge Talente gesucht: Bewerbung für die Tiroler Journalismus-Akademie ab sofort möglich

In Tirol im Journalismus Fuß fassen? Bis zum 23. Mai läuft die Bewerbungsfrist für die Tiroler Journalismusakademie. Der fünfwöchige Lehrgang findet heuer von Mitte August bis Mitte September statt.

Innsbruck – Einblicke in den Arbeitsalltag einer Redaktion? Von erfahrenen Zeitungs-, Radio- und Fernsehjournalisten sowie Medienexperten lernen? Selbst schreiben, filmen, sprechen? Die Journalismusakademie bietet auch heuer wieder die Möglichkeit, den Beruf von Grund auf zu erlernen.

Die Talente werden fünf Wochen lang – vom 18. August bis 19. September 2025 – im Lehrgang unterrichtet, ehe es in die Praktikumsphase in verschiedenen Tiroler Redaktionen oder Pressestellen geht.

Die Bewerbungsfrist endet am 23. Mai. Bis dahin können sich Interessierte mit Lebenslauf und Motivationsschreiben bewerben. Es folgt die Einladung zum schriftlichen Aufnahmeverfahren am 2. Juni, das aus einem Wissenstest und dem Verfassen eines Kommentars besteht. Am 6. Juni findet ein Hearing statt, bei dem zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgewählt werden. Details zum Aufnahmeprozess und Lehrplan gibt es auf der Website.