Erheblicher Sachschaden nach Brand in Rinn: Bewohner erlitt Rauchgasvergiftung

Rinn – Dienstagfrüh um kurz nach 6 Uhr kam es aus bis dato unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Rinn. Der Bewohner, ein 49-jähriger Österreicher, bemerkte den Brand und alarmierte sofort die Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Rinn konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und gegen 6.40 Uhr bereits „Brand aus“ geben. Der 49-Jährige wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung von der Rettung in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol gebracht. In der Wohnung entstand laut Polizei „erheblicher Sachschaden“ in derzeit unbekannter Höhe. Die Brandursachenermittlung ist im Gange. (TT.com)