Nächtlicher Rettungseinsatz am Dachstein: Kletterer von drei Hubschraubern geborgen

Ramsau am Dachstein – Zwei Alpinisten sind Montagabend in der Dachstein Südwand in eine Notlage geraten und konnten in den Nachtstunden mit Unterstützung von insgesamt drei Hubschraubern gerettet werden. Die Männer im Alter von 21 und 24 Jahren hatten am Morgen den „Anna“-Klettersteig absolviert und stiegen erst gegen 16.00 Uhr in den „Johann“-Klettersteig ein. Sie schätzten allerdings die winterlichen Bedingungen falsch ein und setzten gegen 19.15 Uhr einen Notruf ab, so die Polizei.