KTM-Insolvenz: Gläubiger stimmen in Oberösterreich über Sanierungspläne ab

Ried im Innkreis, Mattighofen – Im Landesgericht Ried im Innkreis stimmen am Dienstagvormittag die KTM-Gläubiger über den Sanierungsplan ab. Er sieht eine 30-prozentige Barquote vor, die bis Ende Mai ausbezahlt werden soll. Um sie zu bedienen, müssen rund 600 Millionen Euro aufgestellt werden. Zudem sind ca. 150 Millionen Euro nötig, um das Wiederanlaufen der Produktion im derzeit stillstehenden Werk in Mattighofen (Oberösterreich) und den Betrieb des rund 2000 Mitarbeiter zählenden Unternehmens bis Ende Mai zu finanzieren.

Die gesamte KTM-Gruppe hat nach mehreren Kündigungswellen aktuell noch rund 4400 Beschäftigte, davon knapp 2000 bei der KTM AG. Bei Insolvenzeröffnung hatte die KTM AG noch etwa 2500 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer. Oberösterreichs AK-Präsident Andreas Stangl rechnete indes nicht damit, dass weitere Kündigungen drohen, zumal er davon ausgehe, dass der Sanierungsplan angenommen wird. Denn bei einem weiteren Personalabbau wäre die Produktion in manchen Bereichen wohl gefährdet, argumentierte er am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz in Wien. Darüber hinaus zeigte er sich überzeugt, dass die in Oberösterreich eingerichtete Insolvenzstiftung über ausreichende Mittel verfüge, um gekündigten KTM-Mitarbeitern zu helfen.