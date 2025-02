Mit Auto gegen Schild geprallt: 56-Jährige bei Verkehrsunfall in Osttirol verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Osttirol ist am Dienstag eine 56-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau, die auf der Drautalstraße (B100) von Lienz in Richtung Sillian unterwegs war, kam laut Polizei gegen 15 Uhr auf Höhe des Bahnhofs Mittewald auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen ein Hinweiszeichen.