Lkw und Pkw kollidierten: Drei junge Deutsche bei Unfall in Kirchdorf verletzt

Drei Personen sind am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Kirchdorf verletzt worden. Laut Polizei fuhr eine 22-jährige Deutsche gegen 14 Uhr auf der L39 von Kössen kommend in Richtung Erpfendorf. Im Fahrzeug der Frau saßen noch zwei weitere Deutsche im Alter von 20 und 22 Jahren.

Als die Frau an der Kreuzung mit der B178 links in Richtung Waidring abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Lkw. Die drei Pkw-Insassen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht. Der Lenker des Sattelkraftfahrzeuges, ein 59-jähriger Österreicher, kam mit dem Schrecken davon. Sein Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Am Pkw entstand Totalschaden.