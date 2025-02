Hamas übergibt vier tote Geiseln in Nacht auf Donnerstag

Die palästinensische Terrororganisation Hamas will in der Nacht auf Donnerstag die Leichen von vier weiteren israelischen Geiseln übergeben. Im Gegenzug sollen 602 palästinensische Häftlinge freikommen. Ein israelischer Vertreter bestätigte am Mittwoch, dass die Toten gegen 23.00 Uhr Ortszeit (22.00 Uhr MEZ) übergeben werden sollen.