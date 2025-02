Biodiversitätsforscher fürchten um sachliche Umweltpolitik

Das Thema "Biodiversität" ist dieser Tage im Fokus: In Rom gehen die Verhandlungen im Rahmen der 16. UNO-Biodiversitätskonferenz (COP16) weiter, in Österreich laufen noch bis zum Freitag (28.2.) die "Tage der Biodiversität 2025". Wie es um den Schutz der Artenvielfalt und Natur hierzulande bestellt ist, analysierten nun Vertreter des Österreichischen Biodiversitätsrats vor Journalisten. Das Fazit: Es gibt viel Aufholbedarf und viele Fragezeichen zur politischen Zuständigkeit.

Die COP16 ging im kolumbianischen Cali vergangenen Herbst ohne zählbares Ergebnis relativ chaotisch zu Ende. Vier Monate danach nehmen Vertreter aus rund 200 Ländern nun einen neuen Anlauf in Italiens Hauptstadt. Politisch hat es sich auch in Österreich bekanntlich rund um das "Renaturierungsgesetz" der EU extrem zugespitzt. Das letztendliche Ja seitens Noch-Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) war ausschlaggebend für die knappe Zustimmung zu der Vorlage zum Schutz der Biodiversität - und sorgte in der Folge für das endgültige atmosphärische Kippen der ebenso scheidenden türkis-grünen Bundesregierung.

Sollte nun in der künftigen, voraussichtlich aus ÖVP, SPÖ und NEOS gebildeten Bundesregierung die Kompetenz für die Umwelt-, Klima- und Naturschutzagenden in das Landwirtschaftsministerium wandern, wie von vielen Beobachtern erwartet, bringe das viele Fragezeichen mit sich. Klar sei, dass man es mit einer sich weltweit verschärfenden Klima- und Biodiversitätskrise zu tun hat, die ein bisher ungekanntes Ausmaß erreicht hat und absehbar massive negative Folgen für die Gesellschaft mit sich bringe.

Mit der Bündelung der Zuständigkeiten für Klima-, Naturschutz sowie Infrastruktur in einem grün-geführten Ministerium zum Start der türkis-grünen Koalition habe der Bereich zweifelsohne eine "Aufwertung" erfahren, so der Tenor unter den Mitgliedern des Leitungsteams des Biodiversitätsrates. Immerhin wurde eine Stabstelle für Biodiversität eingerichtet, ein - wenn auch laut dem Gremium unterdotierter - Biodiversitätsfonds geschaffen oder nicht zuletzt das Renaturierungsgesetz auf den Weg gebracht. Allerdings: Im seit 2019 von dem Gremium erstellten "Barometer der Biodiversitätspolitik in Österreich" leuchten dem Leser auch in der diese Woche neu präsentierten Version immer noch die meisten Kernforderungen der Experten rot - also nicht umgesetzt - entgegen.