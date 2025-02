Trump kündigt Verkauf von „Gold Card“ für Reiche an

US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben in etwa zwei Wochen mit dem Verkauf von „Goldkarten“ für jeweils etwa fünf Millionen Dollar an Ausländer beginnen, die in die USA ziehen und dort Arbeitsplätze schaffen wollen. Es gebe bereits die Green Card, sagte Trump am Dienstag unter Verweis auf die „grüne Karte“, die eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis in den USA dokumentiert. Möglicherweise könnten sich auch russische Oligarchen für die Goldkarte qualifizieren.