Zahlreiche Flieger bleiben am Boden: Warnstreiks legen Münchner Flughafen lahm

Ein Großteil der 1600 geplanten Flüge am Donnerstag und Freitag wird wohl annulliert. Reisende sollen sich frühzeitig über den Status ihres Flugs informieren.

München – Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi müssen Fluggäste in München am Donnerstag und Freitag mit zahlreichen gestrichenen Flügen rechnen. „Von den insgesamt über 1600 geplanten Flugbewegungen werden die Airlines voraussichtlich den größten Teil annullieren“, teilte der Flughafen am Dienstag mit. Der Airport München ist sowohl als Haupt- als auch Umsteigeflughafen für Reisende aus Österreich sehr bedeutend.