Ein Mädchen namens Willow

Was soll Willow denn mit einem Wald anfangen? Die 11-Jährige hat ihn von ihrer Großtante Alwina geerbt. Und nicht nur den – Alwina hat Willow auch noch ein kleines windschiefes Häuschen hinterlassen und vor allem: ihre Hexenkraft. Doch ob Willow dieses Erbe, mit allem was dazu gehört, wirklich annehmen möchte? Als der Wald in große Gefahr gerät, entscheidet sich die Einzelgängerin Willow ihre Scheu zu überwinden. Sie begibt sich auf die Suche nach drei Mädchen, die die Gabe des Hexens ebenfalls in sich tragen und gemeinsam mit ihr den Wald retten. Nur wo? Und vor allem, wie?