„Hoffnungsträger dürfen nicht gehen“: 230.000 Unterschriften gegen Habecks Rückzug

Mehr als 230.000 Menschen haben den Kanzlerkandidaten der deutschen Grünen, Robert Habeck, aufgefordert, sich nicht aus der Politik zurückzuziehen. „Wir verstehen, dass die letzten Wochen auch von dir viel gefordert haben“, heißt es in einer Online-Petition auf der Kampagnen-Plattform Campact. „Trotzdem wenden wir uns an dich, da wir überzeugt sind, dass Deutschland, Europa und die Welt dich brauchen. Gerade in der aktuellen Zeit ist Rückzug und Nachgeben keine Option.“

Die Petition mit dem Titel „Offener Brief an Robert Habeck“ wurde am Dienstag gestartet und wurde bis Mittwochvormittag bereits über 233.000 Menschen unterstützt. „Du bist für viele ein Hoffnungsträger. Und Hoffnungsträger dürfen nicht gehen, wenn sie am meisten gebraucht werden, sondern müssen Führung und Verantwortung übernehmen.“