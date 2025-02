Zeuge schlug Alarm: 17-jähriges Mädchen in Wiener Keller gelockt und vergewaltigt

Wien – Zwei Burschen sollen am Dienstagnachmittag eine 17-Jährige in Wien vergewaltigt haben. Sie hatten ihr beeinträchtigtes Opfer in den Keller eines Mehrparteienhauses in der Brigittenau gelockt, wo ein Zeuge auf das Geschehen aufmerksam wurde, der die Polizei verständigte. Das Mädchen befindet sich noch in einem Krankenhaus, sei aber auf dem Weg der Besserung, teilte die Exekutive am Mittwoch mit.