Ex-SVP-Obmann Elmar Pichler Rolle wird Chef von Südtirols größter Tageszeitung

Bozen – An der Redaktionsspitze der zur Athesia-Gruppe gehörenden Südtiroler Tageszeitung Dolomiten gibt es eine bemerkenswerte Rochade: Der frühere Obmann der Südtiroler Volkspartei (SVP) und Ex-Landesrat Elmar Pichler Rolle übernimmt mit 1. März die Chefredaktion von Toni Ebner. Dies teilte die Athesia am Mittwoch mit.

Diese Entscheidung hat Ebner am Dienstag dem Athesia-Vorstand mitgeteilt. Die Bestellung des 65-jährigen Pichler Rolle – er feierte am Mittwoch Geburtstag – wurde am selben Tag in dem Gremium beschlossen. Elmar Pichler Rolle war in den vergangenen acht Jahren Kommunikationschef der Athesia-Gruppe.