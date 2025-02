Auto zwang Busfahrer in Innsbruck zum Abbremsen: Passagierin (76) bei Sturz verletzt

Aufgrund eines plötzlichen Bremsmanövers ist eine 76-jährige Frau am Mittwoch kurz vor 8 Uhr in Innsbruck in einem Linienbus gestürzt und unbestimmten Grades verletzt worden. Zuvor war der 56-jährige Lenker mit dem Fahrzeug am Innrain entlanggefahren, um die Haltestelle „Chirurgie“ anzusteuern. Ein vor dem Bus fahrender dunkler BMW bremste abrupt ab, um in die Rechengasse abzubiegen. Der Lenker des Busses musste daraufhin sein Fahrzeug ebenfalls stark abbremsen.