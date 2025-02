Vom Jenbacher Lehrling zum Team Leader Production

Die INNIO Group mit Zentrale in Jenbach zählt zu den innovativsten Unternehmen in der Energiebranche. Einen guten Teil seiner Fachkräfte bildet der Maschinenbauer selbst aus: Rund 100 Lehrlinge tummeln sich in der mehrfach ausgezeichneten Jenbacher Lehrwerkstatt. Einer von ihnen war Christoph Sattler. Er hat 2010 seine Lehre als Mechatroniker begonnen und sich von Beginn an in dem Beruf sehr wohl gefühlt. Nach erfolgreichem Lehrabschluss widmete er sich dem Aggregatebau in der Jenbacher Halle 23. 2016 startete er seine Ausbildung zum Meister, absolvierte 2018 die Unternehmerprüfung und wurde 2019 Vorarbeiter im elektrischen Bereich der Aggregatmontage. Mit der von Ungarn nach Jenbach zurückgeholten Containerproduktion übernahm er 2024 die Funktion des Team Leader Production in der Containerhalle.