Begleiterinnen auf dem Weg der guten Hoffnung

„Ich vermittle den Frauen, dass sie auf ihren Körper und ihr Kind vertrauen können – auf den Mutterinstinkt. Ich möchte ihr Selbstwertgefühl stärken, ihnen Hoffnung vermitteln, aber auch einen sicheren Raum für Ängste öffnen“, so Brumen. Natürlich bemüht sie sich, Ängste vor der Geburt zu nehmen. In dem Wissen, dass nicht jede Schwangerschaft gut ausgeht, nicht jede Geburt einfach ist. Brumen hat in der Risikoambulanz viele erschütternde Diagnosen miterlebt und setzt sich für die Begleitung von Sternenkind-Eltern ein. „Immer wieder habe ich aber erfahren, dass die Hoffnung in einem solchen Fall nicht endet, sondern sich verschiebt.“ Die Rolle der Hebammen sieht sie darin, in all der Trauer für eine Geburt zu sorgen, in der die entbindenden Mütter körperlich und emotional so gut wie möglich begleitet werden und sich die Eltern gut von ihrem Kind verabschieden können – in dem Rahmen, in dem sie sich wohlfühlen. Sie selbst habe mit der Zeit gelernt, den Tod als Teil des Lebens zu akzeptieren.