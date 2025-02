„Ein Ausbildner braucht Hirn, Herz und viel Leidenschaft“

Neuner, die seit knapp acht Jahren im Unternehmen tätig ist, hat ursprünglich an der HBLA in Innsbruck maturiert. „Als ich dann bei Fiegl + Spielberger angefangen habe, beschloss ich, noch eine Lehre als Elektrikerin zu machen.“ Ziel sei es ursprünglich gewesen, ein besseres Verständnis für die elektrischen Grundlagen zu erlangen, um ihre Aufgabengebiete im Büro zu erweitern und zu vertiefen. Dies komme ihr nun auch in ihrer Rolle als Lehrlingsbeauftragte zugute, da sie die Lehrabschlussprüfung selbst durchlaufen hat und somit auch die Perspektive der Lehrlinge besser nachvollziehen könne.

Die individuelle Förderung der Lehrlinge stehe im Mittelpunkt der Ausbildungsstrategie. Jeder Lehrling bringe unterschiedliche Voraussetzungen und Lerngeschwindigkeiten mit, was eine flexible und angepasste Betreuung erfordere. Jeden Freitag werden die Lehrlinge bei Theorieschulungen – diese werden von einem ehemaligen Berufsschullehrer geleitet – sowie bei Klemmübungen im hauseigenen Übungsraum auf die Berufsschule und die Lehrabschlussprüfung vorbereitet. „Es geht dabei nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern auch darum, den jungen Menschen zu zeigen, dass Lernen Spaß machen kann und soll“, erklärt die Lehrlingsbeauftragte. Grundsätzlich bestehe die Herausforderung darin, die Lehrlinge bestmöglich auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten und ihnen nicht nur fachliche, sondern auch soziale Kompetenzen zu vermitteln, betont sie. Und die Anforderungen an die Lehrlinge sind in den letzten Jahren auch enorm gewachsen. „Es ist unglaublich toll zu sehen, wie unsere Lehrlinge über sich hinauswachsen. Wir begleiten sie nicht nur in ihrer fachlichen Entwicklung, sondern auch in ihrer persönlichen. Das ist es, was die Lehre bei uns so besonders macht“, zeigt sie sich stolz.