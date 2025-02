Das Wampelerreiten in Axams war schon am Unsinnigen Donnerstag eines der Fasnachts-Highlights. In Aschau im Zillertal hat nun das Prinzenpaar das Sagen und in zahlreichen Tiroler Gemeinden wird sich bei Faschingsumzügen kostümiert.

© Liebl, FC Aschau, Dähling