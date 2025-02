Einzelhandel ist mehr als nur Verkauf

Im Jahr 2008 begann Walder ihre Lehre zur Einzelhandelskauffrau bei Mode Shooters in Sillian, im 3. Lehrjahr nahm sie bei den Tyrol Skills teil. Nach erfolgreichem Abschluss der Lehre pendelte Walder nach Südtirol und arbeitete in einer kleinen Sisley-Filiale: „Hier konnte ich dazu beitragen, die Filiale vor der Schließung zu bewahren, wieder eine Stammkundschaft aufzubauen – und nebenbei mein Italienisch verbessern“, erzählt Walder.

Anschließend kehrte sie nach Osttirol zurück und begann bei Tally Weijl, wo sie insgesamt sechs Jahre tätig war – davon fünf Jahre in der Position der Filialleiterin. In dieser Zeit absolvierte sie zudem die Weiterbildung zur Lehrlingsausbilderin.

„Ich arbeite hauptsächlich auf der Fläche und weniger in meinem Büro – so bin ich direkt bei meinem Team, kenne ihre Stärken und Schwächen und komme in Kontakt mit unseren Kunden“, so Walder. Genau diese Mischung aus theoretischem Wissen und praktischer Arbeit hat sie auch damals dazu bewegt, die Lehre zu beginnen: Die Leidenschaft für Mode und mit Wirtschaft und Handel zu verbinden, sich kreativ auszuleben und trotzdem schnell finanziell unabhängig zu werden, waren wichtige Faktoren in der Entscheidung für die Lehre.