Medien: Hamas übergibt vier Leichen an Rotes Kreuz

Die islamistische Terrororganisation Hamas im Gazastreifen hat nach Medienberichten die Leichen von vier israelischen Geiseln an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben. Dies meldeten am späten Abend israelische Medien unter Berufung auf israelische Regierungsbeamte. Auch die islamistische Hamas in Gaza bestätigte die Übergabe an das Rote Kreuz.