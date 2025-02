Vorbestrafter Teenager klaute in Zams E-Scooter, Richter ordnete Festnahme an

Ein amtsbekannter und vorbestrafter 15-Jähriger kosovarischer Staatsangehöriger wird beschuldigt, einen im Gemeindegebiet von Zams, abgestellten E-Roller gestohlen zu haben. „Aufgrund bekannt gewordener Details konnte der 15-Jährige von den Beamten der Polizeiinspektion Landeck eindeutig als Täter identifiziert werden“, hieß es am Donnerstag.

Der Teenager war gerade erst aus der Justizanstalt Innsbruck auf Bewährung entlassen worden, bevor er sich erneut strafbar machte. „Aus diesem Grund wurde auch der diensthabende Staatsanwalt vom Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Er ordnete nach Durchsicht der bisherigen Ermittlungsergebnisse die Festnahme an“, so die Polizei in eienr Aussendung. (TT.com)