Baustein für Baustein zu besserem Leben: Tiroler Initiative will Projekte in Uganda vollenden

Die Innsbrucker Initiative „Deo Gratias“ möchte heuer ein großes Infrastrukturprojekt in Uganda abschließen – und bittet um Unterstützung in Form einer speziellen Bausteinaktion. Initiatorin Elfriede Moser kann dabei auf ein starkes Netzwerk vor Ort bauen.

Innsbruck, Kakures – Seit über 20 Jahren setzt sich die Innsbrucker Initiative „Deo Gratias“ rund um die unermüdliche Elfriede Moser für die Menschen in Kakures im Nordosten Ugandas ein. In dieser Zeit ist, immer unter der Prämisse „Hilfe zur Selbsthilfe“, gemeinsam vieles gelungen: Das Spektrum reicht von Brunnenbau und Wasserfassungen über Solaranlagen bis hin zu wichtigen Einrichtungen und Gebäuden im Dorf. So entstanden neben einem Gemeindezentrum samt Raum für medizinische Versorgung auch ein Kindergarten sowie ein Gebäude, das als Kapelle sowie Seminar- und Bildungshaus mit Platz für bis zu 200 Personen mehrere Nutzungen vereint.