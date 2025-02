Hollywood-Star Gene Hackman und Ehefrau tot aufgefunden

„French Connection“ machte ihn weltberühmt: Der Hollywood-Star und zweifacher Oscar-Preisträger Gene Hackman ist tot. Er und seine Frau Betsy Arakawa wurden in der Nacht auf Donnerstag leblos in ihrem Haus aufgefunden.

