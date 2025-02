Mysteriöse Todesursache: Hollywoodstar Gene Hackman und Ehefrau mumifiziert aufgefunden

New Mexico – Schauspieler Gene Hackman und seine Ehefrau, die klassische Pianistin Betsy Arakawa, wurden am Mittwoch um 13.45 Uhr leblos in zwei getrennten Zimmern in ihrem Haus in der Gemeinde Santa Fe in New Mexico entdeckt. Die Todesfälle werden derzeit von den Behörden untersucht.