Tiroler Langlauf-Ass Moser scheiterte bei der WM im Sprint-Viertelfinale

Trondheim – Die rot-weiß-roten Langläufer Benjamin Moser und Magdalena Scherz sind bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim im Viertelfinale des Skating-Sprints ausgeschieden. Moser kam in seinem Lauf zu Sturz und musste sich mit dem 28. Platz begnügen. Scherz belegte bei ihrem WM-Debüt am Ende den 20. Rang. Die ersten Goldmedaillen bei den Titelkämpfen in Norwegen holten sich am Donnerstag vor vollen Rängen der norwegische Topfavorit Johannes Hösflot Kläbo und die Schwedin Jonna Sundling.