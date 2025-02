DONAU Versicherung Tirol setzt auf Frauen

Der „Donauhof“ als denkmalgeschützte Landesdirektion im Zentrum von Innsbruck (links), Landesdirektorin DONAU Tirol Nicole Madreiter mit Assistentin Isabella Latzelsberger (rechts). open_in_full © DONAU © DONAU

Immer mehr Frauen finden bei der DONAU als Versicherungs- und Vorsorgeberaterinnen das optimale Umfeld für ihren beruflichen Weg. Eine von ihnen ist Nicole Madreiter, die seit Jänner 2025 als neue Landesdirektorin in Tirol ein Team von rund 40 Mitarbeiter:innen verantwortet und die Weiterentwicklung des Versicherers in Tirol vorantreibt.

Nicole Madreiter, Jahrgang 1978, begann ihre Karriere mit einer Lehre als Versicherungskauffrau und sammelte umfassende Expertise bei Versicherern wie Allianz und der Tiroler Landesversicherung. 2019 wechselte sie zur DONAU

Versicherung, zunächst als Gewerbekoordinatorin, bevor sie im Juli 2024 zur stellvertretenden Landesdirektorin aufstieg. Heuer wurde Nicole Madreiter zur neuen Landesdirektorin in Tirol berufen – sie ist damit die erste Frau in dieser Position bei der DONAU.

„Ich will Frauen im Vertrieb fördern und sie in Schlüsselpositionen sehen.“ Nicole Madreiter, Landesdirektorin DONAU Tirol

Fokus auf Kundenorientierung

Um die DONAU in Tirol zukunftsorientiert auszurichten und ihre Marktposition zu stärken, setzt Nicole Madreiter auf hohe Servicequalität durch ein Zusammenspiel aus digitalen Services und persönlicher Beratung. Die Landesdirektorin will die individuellen Stärken ihres Teams nutzen und ausbauen, um künftig noch kundenorientierter handeln zu können.

Als Führungskraft setzt sie auf offene Kommunikation, Vertrauen und Eigenverantwortung. Eine starke Teamkultur stellt sie in den Mittelpunkt: Es soll intensiv zusammengearbeitet und Ideen offen ausgetauscht werden. Nicole Madreiter will transparent und auf Augenhöhe führen und für ihr Team als Ansprechperson gut erreichbar sein.

Teamkultur und junge Talente

Weitere Schwerpunkte sind für die 46-Jährige der Ausbau des Beratungsteams in Tirol und die Förderung junger Talente. Sie will diese für die DONAU begeistern, aus- und weiterbilden und ihnen damit den Weg zu Schlüsselpositionen ebnen. Kund:innen will Nicole Madreiter hinsichtlich Lebensversicherung und Vorsorge für den Ruhestand sensibilisieren. Zudem betont sie die steigende Bedeutung der privaten Krankenversicherung, die für viele Menschen eine wichtige Ergänzung und Absicherung in Gesundheitsfragen ist.

Mehr Frauen im Vertrieb

Die Versicherungsberatung gilt nach wie vor als männlich dominiert. Frauen im Vertrieb zu stärken, ist Nicole Madreiter deshalb ein Anliegen. Sie ist überzeugt, dass unterschiedliche Denk- und Herangehensweisen zu kreativeren und besseren Lösungen führen. Es braucht Vielfalt im Team – und damit mehr Frauen. Im Versicherungsbereich gilt das noch einmal mehr: Frauen bringen eine starke Kundenorientierung und Empathie mit, bauen dadurch Vertrauen zu Kund:innen auf und verbessern den Service.

Was sich Nicole Madreiter für Frauen im Vertrieb wünscht, ist mehr Führungsverantwortung: „Frauen in Führungspositionen können durch ihre Sichtbarkeit andere ermutigen, ähnliche Karriereziele zu verfolgen. Als erste Landesdirektorin der DONAU will auch ich anderen Frauen ein Vorbild sein und sie für die Versicherungsbranche begeistern.“

Die DONAU in Tirol

Als eine der führenden Versicherungen Österreichs punktet die DONAU mit Regionalität. In Tirol betreuen rund 40 Versicherungs- und Vorsorgeberater:innen in der Landesdirektion in Innsbruck und vier weiteren Geschäftsstellen über 55.000 Kund:innen – darunter mehr als 5.400 Gewerbe und KMU. Gemeinsam mit 62 Vertriebspartner:innen bietet die DONAU ein dichtes Beratungsnetzwerk zu sämtlichen Versicherungsfragen direkt vor Ort in der Region.