Für weitere zwei Monate: U-Haft über René Benko erneut verlängert

Erneut wurde am Donnerstag die U-Haft über René Benko verlängert, diesmal um weitere zwei Monate. Das Gericht geht weiterhin von einem dringenden Tatverdacht aus. Die nächste reguläre Haftprüfung findet am 28. April statt.

Der 47-jährige Tiroler Unternehmer René Benko war am 23. Jänner in Innsbruck festgenommen und daran anschließend in die Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt überstellt worden. Seither befindet er sich dort in einer Einzelzelle.