„Alles Walzer“, Johann Strauss und großer Promi-Auflauf: Das war der 67. Wiener Opernball

Auch bei 67. Opernball in der Wiener Staatsoper hieß es am Donnerstag wieder „Alles Walzer“. Um den 200. Geburtstag von Johann Strauss entsprechend zu würdigen, stand beinahe die gesamte Eröffnung im Zeichen des populären Komponisten. Es war der erste Opernball ohne den verstorbenen Richard „Mörtel“ Lugner. Zahlreiche Vertreter aus Politik und Prominenz waren nichtsdestotrotz zugegen.

Wien – Der größte Star des 67. Opernballs am Donnerstag ist Johann Strauss gewesen. Beinahe die gesamte Eröffnung des Abends war dem 200. Geburtstag des legendären Walzerkönigs gewidmet. Die Staatsspitze war mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und dem amtierenden Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) zwar zum Fest gekommen, ansonsten war die Spitzenpolitik aber eher spärlich vertreten.

Der Bundespräsident, der bereits die Generalprobe am Mittwoch als Überraschungsgast besucht hatte, wurde heuer von der Wissenschafterin des Jahres, der Klimaökonomin Sigrid Stagl, begleitet. Schallenberg nahm keinen offiziellen Gast mit zum Ball. Der Bundeskanzler äußerte sich am Abend auch zur vermutlich nächsten Regierung aus ÖVP, SPÖ und Neos: „Ich habe immer daran geglaubt, dass wir noch eine Regierung bekommen. Ich glaube, wir bekommen einen super Bundeskanzler“, so Schallenberg.