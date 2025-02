Auto landete auf Dach: Kollision auf Walchseestraße sorgte für abendlichen Feuerwehreinsatz

Ein Zusammenstoß zweier Pkw auf einer Kreuzung der Walchseestraße sorgte am frühen Donnerstagabend für einen Einsatz der Freiwillige Feuerwehr Niederndorf. Der Blechschaden ist groß, für die beiden Autofahrer endete der Unfall aber glücklicherweise glimpflich.

Am frühen Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr war ein 63 Jahre alter Österreicher mit seinem Wagen auf der Wildbichler Straße (B175) unterwegs. An einer Kreuzung der B175, wo sich diese mit der Walchseestraße (B172) trifft, beabsichtigte der Mann, auf die B172 in Richtung Walchsee abzubiegen.