Die eigenen Finanzen im Griff

Frauen in Österreich stehen finanziell oft vor größeren Herausforderungen als Männer. Damit sie ihre finanzielle Zukunft selbstbewusst gestalten können, bieten die Tiroler Raiffeisenbanken und der Raiffeisenverband Tirol in Kooperation mit dem Frauennetzwerk Frieda Veranstaltungen an, die sich gezielt an Frauen richten und wertvolles Wissen rund um das Thema Finanzen vermitteln.

„Heutzutage entdecken mehr und mehr Frauen, dass Finanzen weit mehr sind als nur Zahlen – sie eröffnen spannende Möglichkeiten für die eigene Zukunft. Mit der richtigen Unterstützung zeigen sich überraschend zugängliche Wege zur finanziellen Selbstbestimmung“, erklärt Gabriele Kinast. Die 50-Jährige ist neu im Vorstand der RLB Tirol und die neue Schirmherrin des Raiffeisen-Frauennetzwerks Frieda. Für sie ist die Wissensvermittlung ein zentraler Bestandteil, damit sich Dinge ändern. „Frauen verdienen häufig weniger als Männer, leisten mehr unbezahlte Care-Arbeit, sind im Alter schlechter abgesichert und nutzen die Möglichkeit zur Geldanlage oft nur unzureichend. Das Ziel unserer Veranstaltungen ist nicht nur zu zeigen, wie wichtig der bewusste Umgang mit dem eigenen Geld ist, sondern auch, mit welchen einfachen Schritten sich entscheidende Veränderungen bewirken lassen.“

Die fabelhafte Welt der Marie

Seit 2024 bietet Raiffeisen Capital Management (RCM) unter dem Titel „Die fabelhafte Welt der Marie“ österreichweite Infoveranstaltungen zum Thema Frauen und Finanzen an. Innerhalb der Raiffeisenbanken in Tirol werden diese vom Frauennetzwerk Frieda umgesetzt, zunächst nur intern, mittlerweile auch für interessierte Kundinnen. „Die Veranstaltungen für unsere Mitarbeiterinnen haben deutlich gemacht, dass viele Frauen zwar großes Interesse am Finanzmanagement haben, oft aber die richtigen Impulse fehlen, um Ideen wirklich umzusetzen“, sagt Karoline Wilhelm aus dem RLB-Produktmanagement. „Deswegen weiten wir das Konzept dieses Jahr aus und laden auch unsere Kundinnen ein, sich informieren und inspirieren zu lassen.“ Für die erste Jahreshälfte 2025 sind bereits Veranstaltungen in Imst, Mieming und Kitzbühel geplant. Zusätzlich bietet Raiffeisen am 20. März ein kostenloses Live-Webinar für interessierte Frauen an, unabhängig davon, ob diese Kundinnen bei Raiffeisen sind.

„Der Umgang mit Geld kann nicht nur Spaß machen, sondern auch sehr empowernd sein.“ Gabriele Kinast, Vorstandsmitglied der Raiffeisen-Landesbank Tirol

Gratis Infomaterial

Angelehnt an die Veranstaltungsinhalte wurden themenspezifische Broschüren erstellt, die kostenlos zum Download zur Verfügung stehen und Themen wie Pensionssplitting und Pink Tax behandeln. Außerdem gibt es auf dem Blog „Warum nicht anders?“ Tipps, wie Frauen sich mehr zutrauen und mit der Angst vor der ersten eigenen Investition umgehen können.

Karriere-Netzwerk für Frauen: Frieda

Für das Frauennetzwerk Frieda ist die finanzielle Bildung von Mitarbeiterinnen und Kundinnen nur ein Baustein in der Strategie, die Frauen bei Raiffeisen nachhaltig stärken soll. Gemeinsam mit dem Raiffeisenverband Tirol fördert sie mit Events wie einem regelmäßigen Lunch und Vorträgen auch die Vernetzung von Frauen untereinander, unterstützt Mitarbeiterinnen, die eine Führungsposition anstreben, und will Frauen in der nach wie vor männerdominierten Bankenwelt eine größere Sichtbarkeit ermöglichen.

Für Gabriele Kinast sind die Ziele des Netzwerks auch ein ganz persönliches Anliegen. „Ich habe in meiner Karriere immer wieder erlebt, dass Frauen oft viel mehr können, als sie sich selbst zutrauen. Die Arbeit von Frieda hilft, genau solche Potenziale zu heben. Gleichzeitig ist eine Initiative wie ‚Die fabelhafte Welt der Marie‘ perfekt geeignet, um innerhalb und außerhalb der Bank zu zeigen, dass der Umgang mit Geld nicht nur Spaß macht, sondern auch sehr empowernd sein kann.“