Giftige Dämpfe traten aus Güterzug: Großeinsatz Freitagfrüh am Bahnhof Brenner

Brenner – Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren Sterzing, Pflersch und Gossensaß in der Nacht auf Freitag. Gegen 4 Uhr morgens kam es am Bahnhof Brenner zu einem Zwischenfall, bei dem giftige Chemikalien im Spiel waren. Laut dem Nachrichtenportal stol.it war aus einem Kesselwagen eine geringe Menge Chlorwasserstoffsäure ausgetreten. Dabei handelt es sich um eine Substanz, die in konzentrierter Form stark ätzend ist und mit Luft vermischt für die Umwelt und den Menschen gesundheitsschädliche Dämpfe bildet.