Gemeinsam unsere Zukunft planen

Es gibt wenige Tätigkeitsfelder, die so viele Chancen eröffnen, unser aller Zukunft zu gestalten, wie das der Ziviltechniker:innen. Architekt:innen und Zivilingenieur:innen arbeiten an tragfähigen, langfristigen und nachhaltigen Lösungen – sei es in der Verkehrsplanung, in der Vermessung, im Hoch- und Tiefbau, in der Geologie, der Landschaftsplanung oder im Bereich Kommunikationstechnologie, um nur einige Leistungsbereiche zu nennen. Das Berufsfeld der Ziviltechniker:innen umfasst über sechzig Fachgebiete.