„Die Ötztalerin“ – Gemeinsam zu (noch) mehr Power am 25. April

Ein starkes Netzwerk aus dem Ötztal für Frauen aus ganz Tirol feiert das Miteinander und lädt zum inspirierenden Event in den AQUA DOME, die Tirol Therme in Längenfeld, ein.

„Die Ötztalerin“ versteht sich als Netzwerk, das Teamgeist, Unterstützung und Freude in den Vordergrund stellt. „Unser Ziel ist es, Neid und Missgunst hinter uns zu lassen und ein Umfeld zu schaffen, in dem Frauen sich gegenseitig ermutigen und stärken können“, so Rebecca Kammerlander, Obfrau von „Die Ötztalerin“. Nach der erfolgreichen ersten Messe im Ötztal im Jahr 2023 kündigt „Die Ötztalerin“ nun ein weiteres Highlight für dieses Jahr an: „Gemeinsam zu (noch) mehr Power – Das Event“ am 25. April im AQUA DOME in Längenfeld.