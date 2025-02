Mehrere Einbrüche in Tirol: Polizei bittet um Hinweise zu Tätern

Unbekannte brachen in den vergangenen Wochen in vier Wohnhäuser entlang der Inntalfurche ein. Mit einer Öffentlichkeitsfahndung hofft die Polizei, die Täter zu schnappen.

Nach zwei Einbrechern sucht aktuell die Tiroler Polizei – und hofft dabei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Verdächtigen sollen zwischen 23. Jänner und 14. Februar insgesamt viermal in Wohnhäuser eingebrochen sein. Zugeschlagen haben sie demnach entlang der Inntalfurche in den Bezirken Imst, Schwaz und Innsbruck-Land.

Vor der Tat kundeten die Einbrecher laut Polizei die jeweiligen Wohnhäuser aus. Schließlich schlugen sie Fenster ein oder brachen Terrassentüren auf. So verschafften sie sich Zugang und konnten Bargeld und Schmuck in unbekannter Höhe stehlen. Die Taten spielten sich jeweils tagsüber zwischen 8 und 20 Uhr ab.

Die Polizei geht davon aus, dass sich die Männer am 23. Jänner im Bezirk Imst, am 13. Februar im Bezirk Schwaz und am 14. Februar im Bezirk Innsbruck-Land aufgehalten haben. Mit folgenden Fragen wenden sich die Ermittler an die Öffentlichkeit: