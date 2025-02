Rettungseinsatz am Pitztaler Gletscher: Mann überlebte Sturz in Gletscherspalte

„Person in Spalte gestürzt“, so die Meldung, welche die Leitstelle Tirol am Freitagvormittag um etwa halb elf Uhr erreichte. Auf Rückfrage bestätigte ein Mitarbeiter der TT, dass am Pitztaler Gletscher, wohl ganz in der Nähe des dortigen Skigebietes im freien Skiraum, eine Person in eine etwa zehn bis 15 Meter tiefe Spalte gestürzt sei. Andere Medien berichten sogar von 30 Metern Tiefe.