Energie in allen Bereichen

Mit Katharina Gutmann steht bereits seit der Gründung der Firma Gutmann im Jahr 1960 eine Frau mit an der Unternehmensspitze – und das bis heute. Mit beeindruckenden 88 Jahren ist sie nach wie vor mit voller Energie im Unternehmen tätig.

Heute ist sie längst nicht mehr die einzige Frau bei GUTMANN, in einer traditionell von Männern dominierten Branche. 45 % unseres GUTMANN-Teams besteht aus Frauen und das nicht nur in administrativen Tätigkeiten, sondern quer durch alle Unternehmensbereiche. Entgegen gängigen Stereotypen sind unsere Standortleitungen an Tankstellen, genauso wie Abteilungsleitungen, mehrheitlich von Frauen besetzt. Für uns ist klar – Kompetenz kennt kein Geschlecht. Wir setzen auf Vielfalt und Chancengleichheit, um allen einen passenden Arbeitsplatz zu bieten.