Zwei Taucher tot vor Philippinen gefunden – einer im Rachen eines Hais

Zwei russische Taucher sind in einem beliebten Tauchrevier auf den Philippinen tot aufgefunden worden – einer von ihnen im Maul eines Hais. Die beiden Männer gehörten zu einer Gruppe von vier Tauchern, die am Donnerstag vor der Küste des Ferienorts Batangas auf der philippinischen Hauptinsel Luzon getaucht hatten, wie die Küstenwache am Freitag mitteilte. Durch die starke Strömung seien die beiden vom Rest der Gruppe getrennt worden.