ÖSV-Kombinierer im Mixed-Teambewerb nach dem Springen Vierte

Trondheim – Österreichs Equipe in der nordischen Kombination liegt bei der WM in Trondheim nach dem Springen des Mixed-Teambewerbs auf Rang vier. Claudia Purker, Stefan Rettenegger, Johannes Lamparter und Lisa Hirner fassten am Freitag auf der Normalschanze 45 Sekunden auf die führenden Norweger aus. Auf die zweitplatzierten Japaner fehlen 31, auf die auf Rang drei klassierten Deutschen 17 Sekunden. Ab 16.05 Uhr geht es im Langlauf für das ÖSV-Team wohl um Bronze.