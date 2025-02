WM-Gold für Falch: Prothesenbruch konnte Tiroler nur vorübergehend stoppen

Der bereits zehnfach ausgezeichnete Tiroler Behindertensportler des Jahres musste bei der Wintertriathlon-WM in Cogne, in einem Seitental des Aostatals, acht Kilometer im Schneematsch laufen, zwölf Kilometer in der Loipe bewältigen – ehe seine Prothese brach und somit der Duathlonbewerb für den Arlberger vorzeitig endete.