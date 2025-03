Grüne fordern Regierungshearing am Montag

Dass ÖVP, SPÖ und NEOS verpflichtende Anhörungen von designierten Regierungsmitgliedern vor ihrer Angelobung durch den Bundespräsidenten einführen wollen, ruft die Grünen auf den Plan. Die geschäftsführende Klubobfrau Sigrid Maurer fordert in einem Schreiben an die drei Fraktionen, damit gleich am kommenden Montag zu beginnen. Die Chancen dafür stehen allerdings schlecht, halten die künftigen Koalitionsparteien dafür doch zunächst eine Gesetzesänderung für notwendig.