Citroën C3 im Test: Der kleine Franzose mit großem SUV-Charme

Der neue Citroën C3 ist da – und mit ihm eine spannende Mischung aus Kleinwagen und SUV-Flair. Während sich viele Hersteller aus dem Segment der erschwinglichen Stadtautos zurückziehen, bleibt Citroën dieser Klasse treu und präsentiert eine rundum erneuerte Version des C3. Neben einer modernen Optik setzt der französische Hersteller auf Komfort, clevere Technik und erstmals auch eine vollelektrische Variante. Doch wie schlägt sich die 101-PS-Benzinversion in der Praxis? Wir haben das Modell in der Top-Ausstattung MAX getestet.

