Selenskyj dankt USA erneut, will sich aber nicht bei Trump entschuldigen

Mit versöhnlichen Worten versucht der ukrainische Präsident, die Türe zu Trump wieder zu öffnen. Er beharrt aber ebenso wie Trump inhaltlich auf seiner Position.

Washington – Nach dem explosiven Zerwürfnis vor den Augen der Welt beharren sowohl US-Präsident Donald Trump als auch sein ukrainischer Kollege Wolodymyr Selenskyj auf ihren Positionen. Der Eklat beim Zusammentreffen der beiden im Weißen Haus könnte dramatische Folgen für das von Russland angegriffene Land haben und die Aussicht auf einen baldigen Frieden trüben. Selenskyj stellte in einem TV-Interview nach dem Vorfall im Oval Office klar, dass er sich nicht bei Trump entschuldigen wolle.

Außerdem pochte Selenskyj weiter auf Sicherheitsgarantien für ein mögliches Friedensabkommen mit Russland, die der Republikaner ablehnt. Trump hingegen machte deutlich, dass er die Gespräche mit Selenskyj nicht sofort wieder aufnehmen will.

Unsere Beziehung zum amerikanischen Präsidenten ist mehr als nur die von zwei Anführern. Wolodymyr Selenskyj

Selenskyj bedankte sich am Samstag jedoch einmal mehr beim amerikanischen Volk für Hilfe und Unterstützung. "Ich danke Präsident (Donald) Trump, dem Kongress für seine parteiübergreifende Unterstützung, und dem amerikanischen Volk", schrieb Selenskyj auf der Plattform X. Die Ukrainer hätten diese Unterstützung immer geschätzt, vor allem in den drei Jahren der russischen Invasion.

Selenskyj: „Historisches Band zwischen unseren Völkern“

Bei einem Treffen im Weißen Haus mit US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident J.D. Vance war Selenskyj am Freitag mangelnde Dankbarkeit vorgeworfen worden. Selenskyj hat den USA in den vergangenen Jahren stets für deren Hilfe und Unterstützung gedankt. In seinen abendlichen Videoansprachen gehörten diese Dankesworte in Richtung der USA und anderer Unterstützer der Ukraine zum festen Bestandteil seiner Erklärungen.

Auch nach dem Streit mit Trump vor laufenden Kameras im Weißen Haus fand Selenskyj versöhnliche Worte. "Unsere Beziehung zum amerikanischen Präsidenten ist mehr als nur die von zwei Anführern", schrieb Selenskyj. "Sie ist ein historisches und solides Band zwischen unseren Völkern." Daher beginne er stets mit Worten des Dankes an das amerikanische Volk.

Das war kein Mann, der Frieden schließen wollte, und ich bin nur interessiert, wenn er das Blutvergießen beenden will. Donald Trump

Der US-Präsident stellte sich einige Stunden nach dem Eklat im Oval Office vor die Kameras. „Das war kein Mann, der Frieden schließen wollte, und ich bin nur interessiert, wenn er das Blutvergießen beenden will“, sagte Trump kurz vor dem Abflug in den US-Staat Florida. Dort will er in seinem Anwesen Mar-a-Lago das Wochenende verbringen. „Ich will jetzt einen Waffenstillstand.“ Selenskyj habe „die Karten nicht in der Hand“. Er solle nicht über Putin und all die „negativen Sachen“ sprechen. „Er muss sagen: Ich will Frieden.“

Meloni schlägt sofortigen Sondergipfel vor

Wie groß die Sorge in Europa nach dem verpatzten Treffen in Washington ist, zeigt ein Vorstoß der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Sie schlug einen sofortigen Gipfel zwischen Europa und den USA vor. „Jede Spaltung des Westens macht uns alle schwächer und begünstigt die, die den Untergang unserer Zivilisation herbeiführen wollen“, mahnte Meloni.

Polens Präsident Andrzej Duda legte Selenskyj eine Wiederaufnahme von Verhandlungen mit den USA nahe. Außer den USA gebe es weltweit keine andere Macht, die die russische Aggression gegen die Ukraine stoppen könne, erklärte Duda.

Orbán droht mit Veto bei Ukraine-Hilfen

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán forderte die EU zu direkten Gesprächen mit Russland über eine Feuerpause auf. Auf eine gemeinsame Erklärung auf einem außerordentlichen EU-Gipfel nächste Woche solle verzichtet werden, erklärte Orbán in einem Brief an den Präsidenten des Europäischen Rates, Antonio Costa. Orbán drohte hinsichtlich weiterer Hilfen für die Ukraine mit einem Veto auf dem anstehenden EU-Sondergipfel am 6. März.

Laut dem Entwurf, der "valaszonline.hu" vorliegt, würde die EU der Ukraine weitere Waffen zur Last eines neuen Fonds in Höhe von 20 Milliarden Euro sichern. Der Text beinhaltet den Transfer von Flugabwehrgeräten, Munition und Raketen.

In seinem Brief schlägt Orbán vor, die EU solle lieber der amerikanischen Politik folgen und direkte Verhandlungen über den Frieden mit der russischen Führung beginnen. Weiter drängt der Premier darauf, dass sich die EU ebenfalls an die Resolution 24 des UNO-Sicherheitsrates halten solle, in dem die Kriegsparteien generell zum Friedensabschluss aufgefordert werden, ohne Russland als Aggressor zu benennen oder zu verurteilen. (APA/dpa/Reuters)