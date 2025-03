Nach Ankündigung des Abschieds: Hypo Tirol zog in das Halbfinale ein

Die Innsbrucker Volleyballer bleiben in den österreichischen Bewerben weiter ungeschlagen, TI-Volley trifft am Sonntag auf Hartberg.

Innsbruck - Das Hypo Tirol Volleyballteam mit Nicolai Grabmüller wurde seiner Favoritenrolle gerecht und zog am Samstag in der USI-Halle mit einem klaren 3:0 (16, 14, 19) über Sokol/Post in das Halbfinale der Austrian Volley League ein. Damit entschieden die Innsbrucker die Best-of-five-Serie mit 3:0 für sich und bleiben national weiter ungeschlagen. Das erste Semifinalspiel steigt am 22. März in der Innsbrucker USI Halle. Der Gegner wird aktuell noch in der Serie zwischen UVC Ried im Innkreis und UVC Graz ermittelt.