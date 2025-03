Kasper verliert mit Detroit vor über 94.000 Zuschauern

Vor der zweitgrößten Kulisse in der Geschichte der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL hat der Kärntner Marco Kasper mit den Detroit Red Wings eine Niederlage kassiert. Im Freiluftspiel vor 94.571 Fans im Ohio Stadium verloren die Red Wings am Samstag gegen die Columbus Blue Jackets mit 3:5. Mehr Besucher bei einem NHL-Spiel gab es nur am 1. Jänner 2014 mit 105.491 Zuschauern im Michigan Stadium in der Partie von Detroit gegen die Toronto Maple Leafs.